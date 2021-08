Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Cu o luna și jumatate inainte de congresul liberalilor, care va tranșa lupta dintre cei doi contracandidați, Ludovic Orban și Florin Cițu, pentru obtinerea funcției de președinte al partidului, in teritoriu incep sa se contureze și mai mult taberele de susținere pentru unul dintre cei…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca va caștiga președinția partidului la Congresul din toamna, astfel ca nu funcția sa de șef al Camerei Deputaților nu este in pericol. „Voi caștiga competiția pentru preșdinția PNL”, a raspuns Orban intrebat daca se teme ca va fi schimbat de la Camera Deputaților…

- Ludovic Orban spune ca cine a stabilit țintele de vaccinare trebuia sa le urmareasca. Liderul PNL a facut referire la premierul Florin Cițu, care a spus ca pana la 1 iulie vor fi vaccinați 5 milioane de romani, iar pana in septembrie, 10 milioane de roman

- Vicepremierul Dan Barna a criticat marți problemele pe care le are coaliția in adoptarea unor proiecte pe care și le-a asumat. Liderul USR a aratat ca fiind trei partide membre ale coaliției, implicit se lucreaza cu trei viteze diferite, intr-o emisiune la TVR1, citata de Agerpres și news.ro. „Este…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca va face o plangere penala impotriva premierului Florin Citu in cazul in care la rectificarea bugetara banii nu vor fi alocati in mod ''echidistant si transparent'', ci "doar pentru obtinerea unor avantaje la Congresul PNL", potrivit Agerpres.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre campania de vaccinare din Romania. Cetațenii se vaccineaza intr-un numar tot mai mic, iar cei din mediul rural refuza sa e vaccineze, in cea mai mare parte. De altfel țara noastra nu și-a atins ținta de vaccinare, anume 5 milioane de persoane vaccinate,…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…