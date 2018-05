Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat pentru News.ro ca afirmatiile lui Ludovic Orban potrivit carora niciun lider PSD nu a atacat partidul cat a facut-o el sunt incorecte si sustine ca a avut doar pozitii contrare cu cele ale liderului PNL. Zamfir a spus ca Orban a prezentat un sondaj care pozitioneaza…

- Biroul Executiv al PNL a propus excluderea lui Daniel Zamfir din partid, intre altele pentru o presupusa apropiere de PSD, care i-a sustinut proiectele de legi in Parlament. Decizia trebuie confirmata de Consiliul National.”Aceste proiecte au fost initial acceptate de domnul Orban, dupa…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Se anunța schimbari noi in structura de conducere a PNL. Liberalii care au stat pe funcții ca pe oua, dar cu capul la cutie vor fi evaluați și schimbați in urmatoarele luni. Semnalul a fost dat deja la ultimul Consiliu Național. Noul val de lideri locali in special va fi recrutat din noii comunicatori…

- Razboiul dintre senatorul PNL, Daniel Zamfir și liderul PNL, Ludovic Orban, se acutizeaza, dupa Consiliul Național al PNL. Daniel Zamfir ii adreseaza trei intrebari lui Orban, dupa discursul susținut de liderul PNL la Consiliul Național. Citește și: Calin Popescu Tariceanu vorbește despre…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare

- Liberalii isi stabilesc, duminica, strategia de deschidere catre societate, intr-o reuniune a Consiliului National al PNL, la Palatul Parlamentului. Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale,…