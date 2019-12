Stiri pe aceeasi tema

- PNL va sustine anularea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor care au deja o decizie a Curtii Constitutionale, a declarat luni vicepremierul Raluca Turcan. Se va elimina astfel o inechitate crasa in sistem, a adaugat Turcan. „Sunt aproape 9 miliarde de euro pe an cheltuiti…

- Florin Cițu, ministrul de finanțe, prefera ca eliminarea pensiilor speciale sa se faca prin proiect de lege dezbatut și aprobat in Parlament. In ceea ce privește salariile exagerate ale unor bugetari, ministrul crede ca aceasta problema va disparea odata cu reorganizarea ministerelor, al caror numar…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca in 2020 vor crește pensiile cu 40% pentru ca ”exista o lege in vigoare pe care intenționam sa o aplicam”. El a mai spus ca Guvernul face o analiza ”extrem de serioasa” in privința pensiilor speciale, conform Mediafax.”La ora actuala exista o…

- "PNL nu a votat impozitarea pensiilor speciale! Cata demagogie! Ce mai tipau ei ca sunt prea mari aceste pensii! Ca nu e echitabil fata de cei care contribuie la pensii! Ca nu e corect fata de ceilalti pensionari care au muncit o viata! Ca PSD e de vina, ca PSD nu vrea... Toata minciuna si demagogia…