Ludovic Orban crede că subvenţia pentru partide ar trebui redusă Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca subventia pentru partide ar trebui redusa.



"N-am discutat acest subiect (in sedinta coalitiei - n.r.). Aceasta subventie trebuie redusa, din punctul meu de vedere. Nu mai avem pana in 2024 alegeri, ca atare, ea trebuie dimensionata in functie de cheltuielile normale si firesti ale unei formatiuni politice, cheltuieli care sunt pentru sedii, pentru personalul care deserveste partidul, eventual cheltuieli pentru asigurarea comunicarii publice cu cetatenii", a precizat Orban.



El a adaugat ca nu a vazut suma alocata la rectificare…

Sursa articol: agerpres.ro

