Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat vineri ca, in opinia sa, atata timp cat o persoana ramane in activitate contributiile si impozitele trebuie platite, indiferent de varsta. Intrebat daca ar fi de acord ca PNL sa sustina un proiect de lege depus de un parlamentar liberal, conform caruia persoanele care raman in activitate dupa varsta pensionare ar putea sa nu mai plateasca contributia CAS, Orban a aratat ca, atat timp cat o persoana ramane in activitate, contributiile trebuie platite, indiferent de varsta. „Atat timp cat inregistrezi venituri din diferite…