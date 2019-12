Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca parlamentarii care au demisionat de la Pro Romania au fost decisivi in formarea Guvernului pe care il conduce si ca acestia provin din zona de centru-dreapta, iar daca vor vrea, pot sa se alature PNL.

- "Asteptam clarificari in PRO Romania. In ceea ce ne priveste pe noi, am discutat subiecte importante de guvernare si evident scopul discutiei a fost acela de a mentine sustinerea parlamentarilor care au votat investirea Guvernului. (...) Obiectivul nostru este sa asiguram un sprijin parlamentar cat…

- Sedinta este condusa de vicepresedintele Senatului, liberala Alina Gorghiu. Gorghiu a anuntat ca la sedinta si-au inregistrat prezenta la vot 235 de parlamentari din totalul de 465. Parlamentarii PSD nu participa la sedinta. De asemenea, nu sunt prezenti o parte din parlamentarii Pro Romania. Conform…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat luni seara ca vor exista si voturi de la parlamentari PSD si "probabil" si de la parlamentari ai Pro Romania pentru investirea guvernului PNL. "Daca va spun ca sansele de a obtine votul de investitura sunt foarte mari, asa este, credeti-ma. Am purtat discutii…

- Este ziua "Z" pentru cabinetul condus de Viorica Dancila Foto cdep.ro Este ziua "Z" pentru cabinetul condus de Viorica Dancila, ziua în care parlamentarii vor decide daca PSD va continua sa ramâna la Palatul Victoria sau va trebui sa paraseasca guvernarea. Ultimele…