Presedintele PNL, Ludovic Orban, a confirmat, joi, ca a avut o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis impreuna cu mai multi colegi liberali, la care a participat si Vasile Blaga.



"A fost o intalnire normala. (...) A fost o discutie necesara de stabilire a coordonatelor colaborarii (n.r. seful statului - PNL). De asemenea am abordat tematici importante pentru Romania. Sa nu uitam ca urmeaza presedintia Consiliului UE si presedintele mai salveaza imaginea Romaniei in lume. Este singurul actor institutional care mai are credibilitate la nivelul cancelariilor europene, la nivelul partenerilor…