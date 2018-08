”Cu siguranța. Intre PNL și președintele Romaniei exista o relație foarte buna, o relație de colaborare. Este normal sa ne vedem, sa discutam (...) A fost o discuție normala pentru ca PNL a decis susținerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. Era o discuție necesara, mai ales in contextul in care Romania va prelua și președinția UE, președintele fiind singurul personaj credibil in cancelariile europene.”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea TV.

Intrebat daca au abordat tema referendumului pe justiție, pe care Iohannis il are la indemana, Orban a spus ca nu s-a discutat. ”Nu…