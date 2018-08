Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis ar fi avut loc "la solicitarea Bruxelles-ului", iar tema discutiilor a fost preluarea presedintiei

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila s-a discutat despre o posibila OUG privind amnistia si gratierea. „Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul presedinte i-a atras atentia…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins, miercuri, ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila s-a discutat despre o posibila OUG privind amnistia si gratierea. "Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul…

- Liderul PMP, Traian Basescu, fost șef al statului, a declarat sambata seara ca sesizarea facuta de președintele Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dancila a fost ”o greșeala mult prea mare”, afirmand ca acesta ”va cadea” de la conducerea PNL.Citește și: Se anunța prima REMANIERE a…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, referitor la plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca PNL este „partidul prezidential“, astfel ca este necesar ca presedintele Klaus Iohannis sa se delimiteze de aceasta actiune, caracterizata ca facand…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca miza social-democratilor nu este suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, dar a tinut sa avertizeze ca nu vor sta ”cu mainile incrucisate”. ”Nu asta (suspendarea - n.r.) este miza noastra. Deci nu asta e miza noastra. Acum, mai important…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului este ”o tentativa de lovitura de stat”, ”o actiune violenta, nedemocratica, neconstitutionala a lui Iohannis si a celor care il sustin de a bloca un Guvern” si afirma ca orice…

- PNL devine oficial si indubitabil o unealta a unor interese oculte prin plangerea penala depusa de liderul liberalilor, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, a afirmat joi presedintele Organizatiei de Femei a PSD, Rovana Plumb. Citește și: Ludovic Orban, prima declarație dupa…