- Premierul Ludovic Orban a susținut, la Palatul Parlamentului, prima conferința dupa ieșirea din autoizolare. Acesta a vorbit despre noile restricții care vor fi impuse odata cu emiterea Ordonanței militare numarul 3. „Am participat la o intalnire de lucru, la care am convenit asupra catorva masuri care…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a emis un ordin prin care se impun noi masuri. Acestea intra in vigoare pe 25 martie. „Pe teritoriul județului Maramureș este interzisa circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, cu excepția urmatoarelor motive: deplasarea in interes…

- Reducerea deplasarilor este obligatorie in timpul nopții, intre orele 22.00 și 6.00, in timp ce in timpul zilei, intre 6.00 și 22.00 este vorba de o recomandare, dar care trebuie tratata ca o obligație, a declarat la Marius Tuca Show Raed Arafat, secretar de stat in MAI și membru GCS."Recomandarile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca masurile adoptate prin ordonanta militara adoptata marti de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, pe care a contrasemnat-o, sunt restrictive, dar s-a dorit limitarea la maxim a raspandirii coronavirusului. „Trebuie sa va informez, pentru inceput, privitor la…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca, în ședința de mâine (n.n.miercuri), Guvernul va adopta un prim set de masuri pentru susținerea companiilor și salariaților din sectoarele afectate de COVID-19. Orban a discutat marți cu sindicatele și patronatele masurile necesare pentru pastrarea locurilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca liberalii nu vor vota pentru investirea altui guvern in cazul in care motiunea de cenzura va fi adoptata in Parlament. „PNL a decis in Consiliul National ca are drept candidat pentru functia de premier pe presedintele PNL, adica pe mine.(…) Daca se ajunge in…

- 1. Proiect: „Axe protejate de circulație pentru biciclete” 2. Ordonator principal de credite / Investitor: Municipiul Iași 3. Localizare: Municipiul Iași Axa Nord – Sud: Copou – Centru – Bucium Axa Est – Vest: Pacurari – Centru – Tatarași – Dancu 4. Durata de realizare a studiilor: Maxim…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca in Legea bugetului de stat a fost introdus un amendament care reduce cu 30% finantarea pentru partidele politice. „Nu stiu cine primeste mai multi bani, nu am facut astfel de calcule, lucrul cel mai important este ca am redus, per total, cu 30% finantarea…