Ludovic Orban confirma: Am depus o sesizare la Parchet pentru fapte savarsite de Viorica Dancila si Liviu Dragnea

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plangere penala la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, acuzand-o, printre altele, de inalta tradare si uzurparea functiei publice, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Plangerea penala il vizeaza…

