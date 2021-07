Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a facut sambata o paralela intre situația clubului Real Madrid, care a caștigat Liga Campionilor de trei ori consecutiv cu Cristiano Ronaldo in echipa, și situația din PNL. Orban și-a avertizat colegii ca partidul risca sa nu mai aiba succes in…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…

- Ludovic Orban a comentat, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani, decizia ministrului Muncii Raluca Turcan de a-l susține in lupta pentru presedintia partidului pe Florin Cițu și nu pe el, știut fiind faptul ca, de-a lungul anilor, actualul președinte la PNL a sprijinit-o pe Raluca Turcan.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand…

- Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, unul dintre liderii importanți ai partidului, a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre alegerile din septembrie pentru șefia partidului. Bolojan crede ca pierzatorul, ori Florin Cițu, ori Ludovic Orban, iși va pierde funcția actuala:„Autoritatea…

- La cateva minute de la plecarea alaiului care il insoțea pe Florin Cițu, dupa ce acesta și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al PNL, Ludovic Orban a aparut singur in fața presei. El le-a spus jurnaliștilor ca in orice situație, PNL ramane echipa lui. ”Un cadru onest, al unei competiții…

- Ludovic Orban , președintele PNL, vrea sa organizeze congresul pentru alegerile conducerii partidului in luna septembrie, cel mai probabil pentru data de 15 septembrie, au declarat surse politice. Luni, in ședința Biroului Executiv al PNL, Ludovic Orban le-a cerut liderilor sa se mobilizeze pentru organizarea…