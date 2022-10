Fostul premier al Romaniei, actual lider al partidului Forța Dreptei, critica atitudiea lui Nicolae Ciuca in privința ordonanței 119. Orban compara poziționarea actualului premier cu cea a lui Victor Ponta in cazul Roșia Montana și, in final, ii cere demisia din fruntea Guvernului.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta…