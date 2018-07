Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Marian Petrache a declarat luni, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca intalnirea dintre fostul copresedinte al liberalilor Vasile Blaga si mai multi fosti democrat-liberali a...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ardud, ca nu se pune "sub nicio forma" problema ruperii partidului dupa de Vasile Blaga a redevenit membru activ. Intrebat daca exista posibilitatea unei rupturi in interiorul PNL, Ludovic Oban a precizat:…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, la Braila, ca nu are cunostinta de vreo actiune de strangere de semnaturi pentru organizarea unui congres extraordinar pentru indepartarea sa de la conducerea partidului si ca toate informatiile legate de contestarea sa…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca nu a participat la intalnirea convocata de Vasile Blaga in Modrogran cu greii vechiului PDL, dar, in schimb, arata ca a discutat cu fiecare coleg in parte.”I-am salutat pe toți colegii mei de partid, am discutat cu toți colegii mei, dar diind vorba…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la intalnirea de miercuri din Modrogan a lui Vasile Blaga cu fostii pedelisti, ca sediul partidului este deschis pentru intrunirea tuturor liberalilor, catalogand posibila lipsa de sustinere a sa la sefia PNL drept "simple speculatii

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca si-a dat acordul pentru intalnirea fostului copresedinte al partidului Vasile Blaga cu fostii democrat-liberali, aratand ca acesta este un lider implicat in viata formatiunii politice. "Sediul PNL este deschis pentru intrunirea membrilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii il sustin pe Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe (SIE), scrie Agerpres.Citeste si: INCENDIAR Președintele CJ Ilfov da in judecata Guvernul Dancila "Am luat decizia de a sprijini propunerea presedintelui…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat luni ca liberalii vor organiza ample proteste in intreaga tara pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, precizand ca a existat si o propunere a formarii unui cordon uman in jurul Parlamentului. ''Am purtat discutii legate…