Ludovic Orban cere AUSTERITATE pe final de an ”As vrea sa va cer sa fiti extrem de circumspecti in angajarea de cheltuieli pe final de an. Orice cheltuiala nenecesara, chiar daca este prevazuta in buget, nu trebuie efectuata pentru ca dorinta mea este, totusi, sa incercam sa reducem la un procent cat mai mic deficitul bugetar. Va rog sa evaluati cu maxima seriozitate toate cheltuielile pe care le anhajati, astfel incat sa efectuam doar acele cheltuieli necesare”, le-a cerut Orban ministrilor Cabinetului sau, la inceputul sedintei de Guvern. Ludovic Orban: "Guvernul isi va asuma raspunderea pe doua pachete de legi" Acesta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

