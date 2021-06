Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Braila, ca negocierile in care Florin Citu a fost desemnat premier au fost conduse de el, in calitate de presedinte al PNL la acea vreme. "Unii care il sustin astazi pe domnul Citu si chiar domnul Citu sunt in pozitiile pe care le…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, in cadrul unei vizite in filiala PNL Braila, el a fost candidatul partidului la funcția de premier in campania electorala de anul trecut, preferința pentru Florin Cițu fiind „manifestata” de cei din USR PLUS. Replica lui Orban vine dupa ce contracadidatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca toate negocierile privind formarea coalitiei si a Guvernului s-au desfasurat pe baza unui mandat pe care l-a respectat 100%. "Mandatul a fost foarte clar: dupa ce au fost blocate negocierile cinci zile, cand a fost o singura formula de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca în prezent nu se platesc pensii speciale pentru primari, mentionând ca el, în mandatul de premier, si Guvernul Cîtu au prorogat intrarea în vigoare a prevederilor în acest sens a Codului administrativ. Declarația…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat marti ca nu a anuntat ca acum se renunta la gratuitatea vaccinarii, subliniind ca se va ajunge la un moment dat la mecanismul obisnuit de vaccinare, ca in cazul virusului gripal. "Modul in care a fost prezentata stirea nu are nicio legatura cu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune inca o data, sambata, ca Florin Cițu ramane varianta de premier pe care o susține partidul. Mai mult, atunci cand s-a facut coaliția, preferința pentru Florin Cițu premier a aparținut chiar celor de la USR PLUS, care acum vor schimbarea sa. Ludovic Orban…

- Vicepreședinte PSD și fost premier, Mihai Tudose a declarat miercuri la Antena 3 ca prin criza care s-a iscat in coaliție de guvernare „Orban și-a luat PNL-ul inapoi”. „Ludovic Orban se pregatește, si-a pus treningul, vrea prim-ministru inapoi. Nu cred ca se hazarda Barna intr-o declarație…