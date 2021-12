Fostul premier Ludovic Orban afirma ca unul dintre obiectivele sale il constituie incheierea mandatului presedintelui Klaus Iohannis inainte de termen, el aratand ca acesta "a actionat total impotriva tuturor declaratiilor pe care le-a dat si in campania prezidentiala si in campania parlamentara in care ataca PSD de dimineata pana seara, si pana la urma a impus formarea unui guvern PNL-PSD". Orban considera insa ca in acest moment suspendarea presedintelui nu este un proiect realist.

"Eu am ca obiectiv incheierea mandatului domnului Iohannis inainte de termen. Nu vreau sa castig capital…