Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de jurnaliști daca la urmatorul congres va candida pentru un nou mandat la sefia partidului, pe care il conduce din 2017, presedintele PNL Ludovic Orban a raspuns ca și-a informat deja colegii ca va face acest lucru."Mi-am informat colegii, pentru ca au fost foarte multe speculatii, ca am aceasta…

- Ludovic Orban a declarat, intrebat daca doreste sa candideze pentru functia de presedinte al PNL la Congresul partidului, ca si-a anuntat colegii ca are aceasta intentia si imediat dupa ce va propune declansarea procedurilor pentru convocarea Congresului, va materializa aceasta intentie.

- Pare ca liderul PNL, Ludovic Orban, nu ia in seama criticile pe care le primește din partea colegilor din partid. El a declarat ca și-a anunțat colegii ca intenționeaza sa candideze pentru un nou mandat de președinte al PNL și imediat dupa ce va propune declanșarea procedurilor pentru convocarea Congresului,…

- Ludovic Orban a declarat, intrebat daca doreste sa candideze pentru functia de presedinte al PNL la Congresul partidului, ca si-a anuntat colegii ca are aceasta intentia si imediat dupa ce va propune declansarea procedurilor pentru convocarea Congresului, va materializa aceasta intentie, conform…

- Scandalurile din PNL au schimbat atitudinea șefului partidului. Daca pana acum era deschis sa raspunda la intrebari, acum, dupa ce i-a fost ceruta demisia de oameni precum Rareș Bogdan sau Robert Sighiartau, Orban evita sa mai spuna negru pe alb daca va candida sau nu pentru un nou mandat. Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri ca PNL, USR PLUS si UDMR au convenit asupra structurii Guvernului si a functiilor de conducere din Parlament. "Astazi, cele trei formatiuni politice care au exprimat aceasta vointa au ajuns la o intelegere in ceea ce priveste constituirea Guvernului,…

- Intrebat, marți seara, la TVR, despre „lupta” dintre Ludovic Orban și Dan Barna care vor funcția pe care o deține, aceea de președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a spus ca nu exclude sa candideze pentru aceeași funcție. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca membrii Consiliului…

- Președinția Camerei Deputaților pentru USR PLUS, in situația in care președintele Klaus Iohannis va desemna un premier de la PNL, este o soluție luata in calcul, a declarat, marți, președintele USR, Dan Barna. Intrebat daca ar fi de acord ca in cadrul coaliției pentru majoritate guvernamentala și in…