- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice candidat la presedintia PNL trebuie sa ia in calcul si faptul ca poate fi desemnat drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale. “Eu iau cu mare seriozitate in calcul aceasta posibilitate”, sustine Orban, potrivit News.ro. “Orice candidat la…

- Alegere surprinzatoare a președintelui PNL Buzau in privința bataliei interne pentru șefia partidului la nivel național. Deși evenimentele trecute, declarațiile publice și alte indicii au condus catre ipoteza ca deputatul Gabriel Avramescu va inclina balanța catre Ludovic Orban, azi a venit anunțul…

- Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, presedinte al PNL Bistrita, si-a exprimat in mod deschis sustinerea fata de Ludovic Orban pentru obtinerea unui nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, el argumentand ca „liderii nu trebuie schimbati pe relative criterii de oportunitate…

- Președintele PNL Ludovic Orban a susținut luni o declarație de presa dupa intalnirea membrilor coaliției care a durat cateva ore. In timpul declarațiilor, liderul liberalilor a avut o surpriza nu prea placuta. Angajații Guvernului au dat drumul la stropitorile care intrețin spațiul verde din fața Palatului…

- ”Eu nu am adus nicio firma de bodyguarzi la nicio conferința județeana. Eu nu am dat afara niciun membru al PNL dintr-o funcție publica doar pentru ca nu ma susține pe mine. Și astazi aveți reprezentanți ai filialei PNL Bistrita, era minima recunoștința ca acești oameni sa fie numiți in funcțiile de…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat in fata celor peste 400 de delegati liberali participanti la conferinta de alegeri a liberalilor ieseni ca este convins ca primarui Mihai Chirica si presedintele Consiliului Judetean Iasi Costel Alexe sunt nevinovati si ca asteapta cu incredere ca instanta sa…

- Premierul Florin Cîțu îl contrazice pe Ludovic Orban, care a spus ca a fost parasit de liberali la momentul la care a negociat împarțirea ministerelor și formarea actualei coaliții de guvernare: "Eu nu cred ca a facut aceasta declaratie, pentru ca ar însemna ca ar minti,…