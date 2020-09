Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a avut, miercuri, o ieșire nervoasa, la un eveniment electoral din Argeș, spunand ca PSD, prin modificarea in Parlament a legii bugetului, “a bagat Romania in faliment” prin cheltuieli suplimentare iar, in aceste condiții, statul nu va mai putea sa se imprumute. Liderul liberalilor…

- PSD a reintrodus in lege prevederea potrivit careia pensiile ar urma sa creasca in acest an cu 40%, potrivit unui amendament adoptat de Comisiile reunite pentru Munca din Camera Deputaților și Senat. Amendamentul a fost depus de grupul PSD și adoptat de comisia condusa de Adrian Solomon (PSD). Amendamentul…

- Ordonanța de Urgența a Guvernului privind rectificarea bugetara, ordonanța care prevede majorarea pensiilor cu doar 14% de la 1 septembrie și amanarea creșterii salariilor profesorilor pana in 2021, a fost modificata in comisiile de specialitate din Parlament. Modificari propuse de PSD și adoptate in…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Arges, Bihor, Buzau, Neamț, Ialomița, Mehedinți si Timis au fost incluse pe lista zonelor de risc. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv de vineri,…

- Un comitet județean pentru situații de urgența a decis, marți, ca masca de protecție este obligatorie pentru toți locuitorii de peste 5 ani, in toate spațiile inchise publice și private și in aer liber, acolo unde sunt mai mult de doua persoane. Masura intra in vigoare de miercuri dimineața in tot județul…

- Fostul premier, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, considera ca majorarea pensiilor la 40%, așa cum s-a decis in Parlament, ar fi un colac de salvare pentru economia Romaniei, in vreme de criza. In timp ce Guvernul susține ca o creștere a pensiilor cu 40% ar duce Romania in colaps economic, președintele…

- Cinci medici de renume din Romania au transmis o scrisoare in care condamna noua lege privind carantinarea si izolarea, aflata in Parlament pentru vot final. Medicii Livia Davidescu, Manuela Predila, Alina Martau, Bogdan Lazescu si Albert Claudiu cer interventia Colegiului National al Medicilor pentru…

- Liderul USR București, Claudiu Nasui, promoveaza și se arata intru totul de acord cu poziția vloggerului Selly, cel care a expus problemele sistemului de educație din Romania. Nasui considera ca, in acest moment, politicienii baga mizeria sub preș și nu au viziune pentru a-l repara. ”Probabil cel mai…