Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de stat pe 2022 este neserios si a fost facut fara nici un fel de dezbatere publica si parlamentara, declara la RFI fondatorul partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban. Legea bugetului a fost votata de Parlament si contestata apoi de USR la Curtea Constitutionala. Documentul se bazeaza pe…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe venituri in suma de 216,473 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 493,215 miliarde lei credite de angajament și in suma de 301,758 miliarde lei credite bugetare, cu un deficit de 85,285 miliarde lei. Veniturile bugetului sunt in creștere,…

- Conform surselor citate, una dintre temele de discutie din sedinta de luni a coalitiei, care a durat peste trei ore, este introducerea unei taxe de 1% din cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de peste o suta de milioane de euro. Propunerea apartine UDMR si este agreata de PSD,…

- In sedinta de astazi, 18 noiembrie a Colegiului Prefectural, reprezentantul Guvernului in teritoriu, prefectul Altfatter Tamas, a prezentat situația proiectelor care au fost inaintate de unitațile administrativ-teritoriale din județ spre finanțare catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și…

- "Veniturile colectate sunt bune in acest an. Ponderea in PIB a veniturilor brute colectate in primele zece luni a crescut cu 1,3 puncte procentuale peste cea din 2020, si cu 0,8 puncte procentuale peste cea din 2019. In primele luni ale anului 2021 ANAF a colectat venituri mai mari cu 18% fata de 2020…

- Comisia Europeana permite Guvernului român sa acorde ajutoarele de stat de pâna la 1 milion de euro microîntreprindeirlor și firmelor mici și mijlocii (IMM) din România, în cadrul Masurii 4.1.1 - investiții în activitați productive, schema de finanțare care înlocuiește…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB) in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat marti, 26 octombrie, Ministerul de…

- "Este o nominalizare lipsita de legitimitate democratica. PNL abandoneaza democrația interna din partid, iar președintele Klaus Iohannis abanoneaza democrația din Romania și propunere o soluție militara pentru guvernarea țarii. Din punctul nostru de vedre, al celor care au susținut candidatura dl Ludovic…