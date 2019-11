Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban sustine ca nu exista in buget sumele necesare pana la finalul acestui an nici pentru finantarea programelor de sanatate, acesta spunand ca situatia este aceeasi si in ceea ce priveste bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Orban cere eliminarea discriminarilor…

- Conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dar si cea de la Institutul Clinic Fundeni vor fi schimbate, sustine premierul Ludovic Orban. Acesta a fost prezent joi la MS la preluarea mandatului de catre ministrul Sanatatii, Victor Costache. Intrebat intr-o conferinta de presa daca vor…

- Raluca Turcan are de ales: fie preia Ministerul Dezvoltarii, fie va fi numita vicepremier fara portofoliu, cu speranta ca ar putea deveni presedintele Camerei Deputatilor. In aceasta noapte se vor stabili titularii de la Sanatate, Mediu si Fonduri Europene, in rest portofoliile sunt batute in cuie.…

- Expunerea pe termen lung la lumina albastra emisa de smartphone-uri, laptopuri si alte dispozitive electronice mobile ar putea sa provoace leziuni cerebrale si sa accelereze procesul de imbatranire, potrivit unui studiu realizat recent de cercetatori de la Universitatea de Stat Oregon din Statele…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a transmis, luni, dupa o intalnire cu pacientii cu amiotrofie musculara spinala (AMS) si un protest al acestora in fata institutiei, ca, pana la finalul lunii octombrie, vor fi elaborate criteriile de prioritizare a bolnavilor.

- "Daca a trecut motiunea de cenzura, sansa ca viitorul Guvern sa fie investit va fi mai mare decat sansele sa pice la vot. (...) Suntem optimisti, avem incredere si vom purta discutii si negocieri cu toti posibilii parteneri astfel incat sa-i convingem de necesitatea de a sustine un Guvern, pentru…

- Fiecare pacient internat la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Satu Mare costa Casa de Asigurari de Sanatate – in varianta fericita ca acesta este asigurat! – mai mult decat la un hotel cu servicii all inclusive. Potrivit informațiilor oferite, la solicitarea redacției Satmareanul.net, de catre Constantin…

- Bugetul Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava a fost suplimentat cu 21,7 milioane lei, a informat, vineri, directorul general al institutiei, Claudiu Cobuz. Potrivit sursei citate, bugetul alocat initial pentru anul 2019 pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a fost suplimentat…