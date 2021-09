Imediat dupa ce a aflat rezultatul votului de la Congresul PNL 2021, Ludovic Orban a anuntat ca-si prezinta demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si, in plus, s-a dezis si de Klaus Iohannis. Duminica, insa, fostul lider al liberalilor si-a nunatat declaratiile: n-a mai spus tare si clar ca paraseste functia de conducere […] The post Ludovic Orban bate in retragere, dar recunoaste UMILINTA suprema: e la mila lui Citu! first appeared on Ziarul National .