Ludovic Orban, avertisment îngrijorător! Starea de alertă se poate prelungi Premierul Ludovic Orban susține ca aceasta creștere a numarului de cazuri care se consemneaza in Romania nu reprezinta un al doilea val de coronavirus pentru ca virusul n-a disparut total din interiorul comunitații. ”Nu i-aș spune val doi, i-am fi putut spune așa daca ar fi disparut total virusul in comunitate. Noi am luat masuri de relaxare, pe baza unor evaluari, pe baza unor analize a specialiștilor pe fiecare domeniu in parte. Evident, contactul dintre oameni este mult mai mare, exista o creștere pe care o urmarim cu mare atenție Starea de alerta ne confera posibilitatea de a lua masuri. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

