Stiri pe aceeasi tema

- Romania de astazi, atasata valorilor democratiei, este un bun castigat cu suferinta si jertfa eroilor si martirilor, a transmis premierul Ludovic Orban a transmis intr-un mesaj cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului in Romania, 21 decembrie, si Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii,…

- Romania de astazi, atasata valorilor democratiei, este un bun castigat cu suferinta si jertfa eroilor si martirilor, a transmis premierul Ludovic Orban a transmis intr-un mesaj cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului in Romania, 21 decembrie, si Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii,…

- "Gloantele nu pot ucide sperantele, ideile, dorinta de libertate, nu pot lupta impotriva constiintei unui intreg popor. Raspunsul pe care l-au dat romanii a luat forma fluviilor umane care in 21 decembrie, din 22 decembrie s-au revarsat pe strazile oraselor, in piete, in fata institutiilor, strigand…

- In amintirea celor care au platit prețul suprem pentru a scoate Romania de sub jugul comunist și a le reda romanilor libertate, la Timișoara – orașul de unde a pornit Revoluția – au fost realizate monumente menite sa pastreze vie, peste trecerea anilor, memoria eroilor. Au trecut aproape 30 de ani de…

- Ludovic Orban a afirmat, marți, ca a discutat cu Dan Barna despre alegerile locale, însa e prea devreme pentru a aborda subiectul referitor la un candidat unic al partidelor de dreapta pentru acest scrutin electoral, scrie Mediafax.„Am stabilit un mod de coordonare a acțiunilor la…

- Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din Romania, Cezar Irimia, a declarat, joi, dupa anunțul lui Ludovic Orban ca nu mai sunt bani pentru programele din sanatate și salarii, ca situația este intr-adevar dezastruoasa și ca asociațiile au semnalat asta inca de anul trecut, informeaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca programul prezidential "Impreuna pentru Romania normala", prezentat duminica de presedintele Klaus Iohannis, care candideaza pentru al doilea mandat, este un document "extrem de serios" care arata directia in care trebuie sa se indrepte Romania. "Un…

- Situatie ingrijoratoare pentru finantele din Romania. "Orlando Teodorovici piteste un document care a fost elaborat de specialisti din Ministerul Finantelor - nu stiu daca a ajuns la primul ministru, probabil nu a ajuns la primul ministru, ca la gradul de desconsiderare pe care-l are, probabil, Orlando…