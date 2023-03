Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Ludovic Orban a fost audiat miercuri la Directiei Nationale Anticoruptie, in calitate de martor, in dosarul maștilor de protecție produse de Romarm, in care sunt cercetati, printre alții, Victor Piturca si fostul director Romarm, Gabriel Tutu. Ludovic Orban a declarat dupa audieri ca…

- Este vorba de un dosar in care Victor Pițurca este audiat in calitate de martor, are legatura cu o afacere imobiliara, arata investigația procurorilor anti-mafia din Craiova. Asta in condițiile in care atat el cat și fiica sa ar fi vrut sa cumpere un teren.Aceasta audiere a lui Victor Pițurca in calitate…

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat la DNA, fiind citat in calitate de martor in dosarul in care directorul general interimar al CFR SA Ion Alexandru Simu și directorul general adjunct tehnic al companiei, Petru Ceșa, sunt urmariți penal pentru instigare la abuz in serviciu,…