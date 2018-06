Ludovic Orban, atac voalat la Cioloș și USR Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat vineri ca ”Sunt voci care vorbesc de unificarea dreptei, dar doar PNL este de dreapta. Suntem doar noi, pe propriile picioare! Coloana vertebrala a unui partid se construiește cand ești in opoziție cu oameni care nu se vand pentru 30 de arginți sau pentru niște funcții”. Declarația facuta la o intalnire cu membrii PNL din Videle (Teleorman) este o critica voalata la adresa lui Dacian Cioloș și a USR, care au avut in ultimele saptamani mai multe acțiuni comune și au facut declarații despre unificarea forțelor anti-PSD. Articolul integral pe G4MEDIA… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

