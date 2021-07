Ludovic Orban, atac la premier: ”Dă afară oamenii care nu îl susțin” ”Eu nu am adus nicio firma de bodyguarzi la nicio conferința județeana. Eu nu am dat afara niciun membru al PNL dintr-o funcție publica doar pentru ca nu ma susține pe mine. Și astazi aveți reprezentanți ai filialei PNL Bistrita, era minima recunoștința ca acești oameni sa fie numiți in funcțiile de demnitate publica pentru care au fost susținuți de filiala, nu sunt numiți nici astazi, sa spunem adevarul”, a declarat liderul liberalilor. Citește și: ”Tensiuni in Coaliție - Florin Cițu pregatește noi demiteri in guvern” Orban a subliniat ca el este garantul unitații in PNL.”Am fost, sunt și voi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

