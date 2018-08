Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata dimineata, ca partidul va acorda consiliere juridica gratuita celor care au fost agresati de jandarmi la mitingul diasporei din Piata Victoriei si care ar trebui sa formuleze plangeri la Parchet. El a spus ca conducerea Jandarmeriei ar trebui…

- Reprezentantii Jandarmeriei au anuntat ca de la ora 10.15 vor sustine o conferinta de presa. "Jandarmeria nu are ce sa mai explice, nu exista nicio explicatie decat demisia in bloc a conducerii Jandarmeriei, pentru ca jandarmii au actionat ca un organ de represiune, fara niciun motiv, fara…

- Conducerea PNL depune miercuri motiunea de cenzura si vrea ca luni sa aiba loc citirea in plen, iar votul sa fie spre sfarsitul saptamanii viitoare. Cuvantul decisiv va fi cel al conducerii celor doua Camere, Biroul Permanent reunit putand sa schimbe acest calendar. Liderul PNL, Ludovic Orban, a subliniat…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a criticat miercuri faptul ca mai multe filiale PSD au distribuit un colaj foto pe care era scris ca Simona Halep a fost huiduita pe Arena Nationala, context in care a...

- Liderul PNL Alba, Mircea Hava, prim-vicepresedinte al partidului, a declarat, joi, ca Ludovic Orban nu ar fi trebuit sa solicite un vot in Biroul Executiv pentru sustinerea plangerii penale la adresa premierului Viorica Dancila. Hava a completat ca are aceeasi pozitie ca si secretarul general al PNL,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca serviciile secrete romanești sunt implicate in demersul lui Ludovic Orban de a depune plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, in context afirmand și ca trei cetațeni israelieni vor sa-l dea in judecata pe liderul PNL.”Serviciile…