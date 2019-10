Peste 6.000 de euro pentru profesorii care ies la pensie cu 30 de ani vechime

Tuturor profesorilor li se promit bani in plus, insa cea mai mare suma este prevazuta pentru profesorii care se pensioneaza pentru limita de varsta, dar care au minimum 30 de ani vechime in invatamant. Conform proiectului, acestia ar trebui sa primeasca… [citeste mai departe]