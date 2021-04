Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat, joi, la discutii pe liderii formatiunilor din Coalitiei de guvernare, pentru a media scandalul urias dintre PNL si USRPLUS in urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu si a secretarului de stat Andreea Moldovan de catre premierul Florin Citu, au declarat surse…

- Ședința de urgența a USR PLUS s-ar putea finaliza cu ieșirea de la guvernare a formațiunii, susțin surse politice. Alte doua variante luate in calcul de susținatorii lui Vlad Voiculescu sunt ca USR-PLUS sa ramana in coaliția de guvernare alaturi de PNL și UDMR, cu condiția ca Florin Cițu SA NU MAI FIE…

- Ședința coaliției de guvernare care a avut loc luni, dupa birourile permanente ale fiecarui partid, s-a incheiat cu o ințelegere in privința scandalului demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Ludovic Orban, președintele PNL, a recunoscut ca mulți liberali sunt nemulțumiți de acțiunile…

- Ședința coaliției de guvernare care a avut loc luni, dupa birourile permanente ale fiecarui partid, s-a incheiat cu o ințelegere in privința scandalului demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Ludovic Orban, președintele PNL, a recunoscut ca mulți liberali sunt nemulțumiți de acțiunile…

- Ludovic Orban l-a criticat pe premierul Florin Cițu in ședința de azi a liderilor PNL, in privința poziției adoptate pentru certificatul de vaccinare, poziție contrara celei asumate de Klaus Iohannis și țara noastra, la nivel european. „Comunicarea premierului a fost impecabila, cu o singura excepție:…

- Ședința de urgența la Ministerul Sanatații, luni, la care și-a anunțat participarea și premierul Florin Cițu, deoarece ministrul Vlad Voiculescu vrea si modifice criteriile pentru care se poate carantina o localitate astfel incat masura sa poata fi luata mai ușor. In acest moment, propunerea de carantinare…

- Tinerii de la PSD au facut, luni, un protest in fața Guvernului, unde au montat figurine de cartin pentru cațiva dintre membrii Executivului, dar și pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban. Caricaturile din carton sunt urmatoarele: premierul Florin Cițu are o coasa in mana, vicepremierul Dan Barna cara…

- Eliminarea sporurilor bugetarilor și moțiunea simpla pentru ministrul USR-PLUS Vlad Voiculescu, pe care liberalii l-ar vrea plecat din Guvern, sunt motivele de disputa intre premier și liderii coaliției de guvernare. Subiectul legat de eliminarea sporurilor bugetarilor, de care premierul Florin Cițu…