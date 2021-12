Stiri pe aceeasi tema

- Președintele formațiunii Forța Dreptei Ludovic Orban spune ca aprobarea bugetului de stat a fost dovada tradarii angajamentelor de catre parlamentarii PNL. El spune ca aceștia au votat „cu ochii inchiși bugetul facut de PSD”. Potrivit lui Ludovic Orban, tradarea angajamentelor de catre parlamentarii…

- "Aprobarea bugetului de stat a fost dovada tradarii angajamentelor de catre parlamentarii PNL. Este un fapt demonstrat prin votul de respingere a amendamentelor Forței Dreptei, care au fost depuse tocmai pentru a fi consecvenți cu promisiunile facute in numele PNL. Foștii noștri colegi au intors spatele…

- Ludovic Orban a declarat ca aprobarea bugetului de stat pentru anul 2022 este o dovada „tradarii angajamentelor de catre parlamentarii PNL”. El a adaugat ca acest lucru a fost demonstrat si prin votul de respingere dat pe amendamentele Fortei Dreptei, anunța news.ro. „Aprobarea bugetului de…

- Fostul premier Ludovic Orban a criticat actuala conducere a Executivului, acuzand incalcarea Legii privind finantele publice si cea a responsabilitatii fiscal-bugetare. Fostul liberal a atras atentia ca este primul an in care proiectul legii bugetului de stat este adoptat de Guvern, „fara a avea in…

- „Legea bugetului este dovada bataii de joc si abuzului la care e dispusa majoritatea toxica PSD-PNL. Este pentru prima data cand Guvernul adopta proiectul legii bugetului de stat, fara a avea in vigoare Legea pentru aprobarea plafoanelor cadrului fiscal bugetar. Este o incalcare explicita a legii privind…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a anunțat marți liberalii nu sunt interesati de noul partid anuntat de Ludovic Orban. Acesta a declarat ca „probabil va avea acelasi deznodamant ca in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu” și a menționat ca parlamentarii care au plecat in noua formațiune au fost…

- Vicepremierul PSD, Sorin Grindeanu, se declara sceptic in privința aprobarii bugetului pe anul 2022 pana la sfarșitul anului: „E un semn de intrebare. Și eu am fost sceptic”. „E un semn de intrebare… Și eu am fost sceptic ca vom putea pana in sarbatori sa-l și votam (bugetul de stat pe 2022 – n.r.)…

- Deputații s-au intrunit in ședința. Parlamentarii vor examina, in procedura de urgența, modificarea Legii bugetului de stat pentru anul curent, la cererea Prim-ministrei Natalia Gavrilița, in scopul neadmiterii sistarii livrarii gazelor naturale.