- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, referitor la aglomeratia de turisti de pe litoral, ca posibilitatea autoritatilor de a-i determina pe oameni sa respecte cu strictete regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus este limitata, la baza fiind pentru fiecare educatia, constientizarea…

- Aflat in vizita de lucru la Constanța, ministrul Sanatatii a declarat miercuri, ca turistii aflati pe litoral trebuie sa respecte regulile recomandate in actuala perioada de pandemie si spera ca la jumatatea saptamanii viitoare sa existe cadrul legislativ in acest sens. “Turistii trebuit sa stie ca,…

- Polițiștii acționeaza duminica pentru fluidizarea traficului pe autostrada A2 București – Constanța și pe raza tuturor stațiunilor montane de pe Valea Prahovei, pentru a nu se bloca drumuri, dat fiind ca mul

- Autoritațile din Constanța propun ca fiecare turist care dorește sa iși organizeze concediul pe litoral sa fie testat pentru noul tip de coronavirus. Hotelierii așteapta decizia Guvernului in acest sens.

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, afirma ca turistii care vor veni pe litoral in acest sezon ar putea fi testati de Covid-19, aceasta fiind una dintre propunerile facute, marti, la intalnirea pe care a avut cu hotelieri. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a precizat ca primii turisti…