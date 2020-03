Ludovic Orban, apel către românii din străinătate care se gândesc să vină acasă de Paşte: Să evite orice deplasare care nu e necesară "Inca din momentele in care s-a vazut dimensiunea epidemiei, am rugat romanii din regiunile afectate sa evite orice deplasare care nu este necesara, pentru ca, la urma urmei, nu fac altceva decat sa-si puna in pericol membrii familiei, sa-si puna in pericol prietenii. Sigur, asta nu inseamna ca nu mai poate sa vina nimeni din Italia, dar sunt cateva zone care sunt afectate, unde exista un risc de contaminare cu COVID si acolo trebuie sa existe precautie. Nimeni nu zice sa nu vina romanii de sarbatoarea crestina a Pastelui, dar este preferabil... Asta este problema, pentru ca daca vin dintr-o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

