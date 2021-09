Președintele PNL Ludovic Orban a lansat un apel “amplu” catre toți factorii implicați in criza politica din coaliția de guvernare. Orban a cerut maturitate și responsabilitate și a spus: “Nu putem, din motive conjuncturale sa aruncam coaliția in aer”. “Suntem azi intr-o situatie politica din care nu are nimeni de caștigat. Nici premierul Cițu nici […] The post Ludovic Orban, apel catre Florin Cițu: “Nu putem sa aruncam coaliția in aer” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .