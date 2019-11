Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunța ca, in prezent, nu sunt bani suficienți pentru a incheia anul nici pentru salarii, nici pentru programele de sanatate Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o conferința de presa ca se va face o evaluare a necesitaților, la rectificare, intrucat banii nu sunt suficienți…

- Premierul Ludovic Orban spune ca sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare, taxa care ar trebui sa tin cont de cat de poluant este autovehiculul. Orban adauga ca nu se va introduce taxa decat atunci cand se va ajunge la o solutie agreata de Comisia Europeana.…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban anunța introducerea unei NOI TAXE pentru masinile la prima inmatriculare sau taxa de poluare Ludovic Orban anunța introducerea unei NOI TAXE pentru masinile la prima inmatriculare sau taxa de poluare Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvernul lucreaza la introducerea…

- Premierul Ludovic Orban nu exclude posibilitatea ca Adina Valean, propunerea de comisar european, sa fie audiata, luni, in Parlamentul Romaniei, inainte ca aceasta sa se prezinte in fața comisiei de specialitate din Legislativul European, conform Mediafax.Citește și: Ludovic Orban anunța SCHIMBAREA…

- Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, s- a declarat, joi, nemulțumita de mai multe situații gasite la minister cum ar fi softurile sistemului care genereaza plațile de pensii și salarii care au `nenumarate probleme'.„Am ințeles ca trebuie sa evacuam acest sediu in mai putin de 60 de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca falimentul Regiei Autonome de Distributie si Transport al Energiei Termice (RADET) este "iminent"."Dupa cunostinta mea, luni trebuie sa se pronunte instanta in procedura de faliment a RADET, iar, din punctul meu de vedere, dupa cum arata datele,…

- Ministrul propus pentru Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Lucian Bode a declarat miercuri, in cadrul audierilor din Parlament, ca isi va asuma proiectele aflate in desfasurare si continuarea investitiilor in limita programului de guvernare de un an de zile."Principiul…

- "Ne asteptam ca expansiunea economiei romanesti sa continue in 2019, cu o crestere de sub 4%, stimulata de consumul public si privat. In 2020 insa, ciclul de crestere economica ar urma sa se inverseze, iar avansul PIB se va diminua spre 3%-3,5% si posibil chiar mai jos, pe masura ce impulsul fiscal,…