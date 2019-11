Ludovic Orban anunţă rectificare bugetară urgentă: "Nu sunt bani de salarii" "Ministerul Sanatații trebuie sa iși refaca capacitatea administrativa. Sa inceteze sa mai fie o frana prin avize blocate cu anii. Rezultatul la rectificarea bugetara va fi o evaluare a necesitaților care vor fi identificare. Cert e ca nu sunt bani suficienți pentru a incheia anul. Nu sunt bani de salarii", a declarat noul premierul Ludovic Orban, la sediul ministerului Sanatații. Ludovic Orban anunta un deficit de 11 miliarde lei la veniturile bugetare. Premierul va garanta pentru cifrele bugetului Orban a vorbit si despre taxa de clawback, despre care spune ca este „un inhibitor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

