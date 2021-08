Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, afirma ca proiectul legii consumatorului vulnerabil constituie "prioritate zero" in viitoarea sesiune parlamentara. Orban anunta, de asemenea, in contextul anuntatelor majorari ale tarifelor la energie si gaze naturale, ca autoritatile pregatesc un pachet legislativ prin care sa vina in sprijinul agentilor economici afectati de cresterile preturilor la energie.

"Avem prioritate zero adoptarea legii privind consumatorul vulnerabil care prevede posibilitatea de a sprijini familiile cu venituri mai mici in plata unei parti la factura de energie…