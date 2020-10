Ludovic Orban anunță noi reguli pentru cei care se întorc în România Premierul Ludovic Orban a anunțat noile reguli pentru persoanele care vor sa se reintoarca in Romania. Astfel, persoanele care nu stau mai mult de trei zile in Romania nu vor fi carantinate daca au dovada unui test COVID-19 negaiv. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „Vom decide luni in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența sa reintroducem restricții pentru țarile care au un nivel de infectare superior celui din Romania, pe ultimele 14 zile. Pentru cei care vin in Romania și stau aici o perioada de maximum 3 zile nu se va impune obligația carantinarii,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

