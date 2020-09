Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban susține ca nu exista un scenariu referitor la revenirea starii de urgența, precizand ca situația este sub control. Intrebat in cadrul unei conferințe de presa daca exista vreun scenariu care sa prevada revenirea la starea de urgența, Orban raspuns: ”Nu exista un astfel de scenariu.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca va intruni Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, mentionand ca decizia de introducere a unor restrictii privind orarul de functionare a teraselor, dupa ora 23,00, va fi pentru toate tipurile de evenimente care se organizeaza in aceste locuri.…

- Masca de protectie devine obligatorie, incepand de sambata, in spatii deschise din 16 judete, masura fiind luata de Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta pentru a limita raspandirea coronavirusului.

- In Monitorul Oficial a fost publicata, vineri seara, "Hotarare pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat noile restricții ce ar putea fi introduse de la 1 august pe teritoriul Romaniei. Masca va deveni obligatorie și in spațiile deschise, iar pe plaje vor fi luate noi masuri de distanțare fizica. Comitetul Național pentru Situații de Urgența, condus de premierul Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca obiectivul Guvernului este acela de reduce raspandirea virusului, numarul de imbolnaviri zilnice si numarul de cazuri active. Ludovic Orban a precizat in ce conditii se impune carantina, scrie Agerpres."E o procedura de carantina pe baza evaluarii facute de Comitetul…

- Ne gandim la toate mijloacele posibile ca sa limitam raspandirea virusului, a declarat astazi premierul Orban, precizand ca nu vrea sa se ajunga la noi restricții. Reacția vine in contextul in care cazurile noi de COVID-19 cresc alarmant in Romania.„Deocamdata, ne gandim la toate mijloacele…

- Peste 4.500 de persoane diagnosticate cu COVID-19 vor trebui reevaluate Peste 4.500 de persoane care au fost diagnosticate cu COVID-19 vor trebui reevaluate, pentru a se vedea daca mai sunt pozitive si daca au simptome, urmând sa se stabileasca daca vor fi tratate în spital sau vor putea…