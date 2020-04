Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Veniturile bugetarilor vor fi taiate de la radacina. Ludovic Orban, completand-o pe protejata sa, Violeta Alexandru, ne informeaza ca urmeaza ca salariile tuturor bugetarilor sa fie taiate cu 25%. In ceea ce privește veniturile, procentul va fi mai mare. Voi explica de ce.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține ca banii pentru creșterea punctului de pensie și creșterea alocațiilor sunt prinși in buget și acestea vor crește la termen.Citește și: Sindicatele din Sanatate trag semnalul de alarma: In 27 de zile vor fi infectați toți salariații din sanatate…

- In Romania, o parte din bugetari vor intra in șomaj tehnic, cate 15 zile pe luna, perioada in care vor fi platiți cu 75% din salariul brut de incadrare. Excepție vor face angajați precum cei din Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Sanatate și asistența sociala, a anuntat premierul Ludovic Orban.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Guvernul va trebui sa faca "o analiza cuprinzatoare" si sa reevalueze veniturile si cheltuielile, in contextul in care va exista o "situatie complicata" a bugetului. "Lucrurile stau foarte serios si nu pot sa nu spun cateva lucruri. Prin aceasta epidemie…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, la ora 14.00, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. Participa: premierul Ludovic Orban; ministrul de Interne, Marcel Vela; ministrul de Finante, Florin Citu; Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca; Ministrul Economiei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca Armata se va implica pentru aplicarea masurilor de restrictii. In plus, reprezentantii Guvernului pregatesc masuri de supraveghere electronica, pentru persoanele care se afla in izolare sau carantina."Am convenit pentru aceasta perioada sa pregatim pentru…

- "Avem cateva directii clare de actiune. Obiectivul cel mai important este limitarea raspandirii infectiei coronavirus. Pentru a limita raspandirea apelam la diferite categorii de masuri. Stim foarte bine ca exista riscul ca distribuirea in comunitate sa aiba o probabilitate mai mare. Pana…

- PNL va demara un sondaj de opinie pentru a vedea cine sunt liderii din interiorul partidului care au cele mai mari sanse sa castige Primaria Capitalei, la localele din vara acestui an. Surse din partid au precizat pentru Libertatea ca in sondaj vor fi masurati Ciprian Ciucu, presedintele PNL Sector…