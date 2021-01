Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni la B1TV ca s-a ajuns la un acord in coaliția de guvernare privind numarul de prefecți și subprefecți. Prefecți: PNL - 23USR PLUS - 14UDMR - 5Subprefecți: PNL - 47USR PLUS -28UDMR - 10Citește și: Controversatul Adrian Zuckerman iși incheie…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma, intr-un mesaj adresat colegilor de partid si facut public duminica, pe Facebook, ca alianta va introduce in protocolul aliantei de guvernare cu PNL si UDMR principiul depolitizarii administratiei, iar pentru functiile cu asumare politica, in administratia…

- La ieșirea de la negocierile de sambata seara, Ludovic Orban a declarat ca a respectat mandatul Biroului Politic National (BPN), „intru totul” si ca este convins ca toti parlamentarii liberali vor respecta deciziile partidului. Președintele PNL a raspuns intrebarilor jurnaliștilor despre tensiunile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a dezvaluit sambata, dupa o noua zi de negocieri, cum se vor imparți fiuncțiile de rang 2 și 3 din structura Guvernului. "Suntem la finalul unei zile de munca, de dialog. Fiind un guvern de coaliție, am finalizat o orientare a modului in care urmeaza da fie…

- Liderii celor trei partide negociaza imparțirea funcțiilor de premier și de președinte al Camerei Deputaților și al Senatului in viitorul Parlament care se va reuni luni, 21 decembrie, in noua componența rezultata dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie. Coaliția viitoarei guvernari a promis joi…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, luni, intr-un mesaj video, demisia premierului Ludovic Orban și a ministrului Sanatații, Nelu Tataru, in urma incendiului de la secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Un numar de 10 pacienti cu COVID-19 au murit in incendiul care a izbucnit,…