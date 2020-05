Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat ca reușita planului de recladire economica sta in parteneriatul cu sistemul financiar-bancar. Premierul a menționat și cateva din temele propuse spre discuție reprezentanților ARB, adaugand ca planul guvernamental de relansare va cuprinde o "serie larga" de masuri. In același…

- Premierul Ludovic Orban a declarat la intalnirea cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor, ca reusita planului de recladire economica sta in parteneriatul cu sistemul financiar-bancar. Ludovic Orban le-a transmis bancherilor ca trebuie sustinuti romanii care vor sa isi cumpere case."As vrea un…

- Bancile au primit in Programul IMM Invest, intr-o saptamana, cereri pe care altfel le primeau de la IMM-uri in decursul a 6 luni, a spus, vineri, presedintele Consiliului Director al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. "Ce putem sa spunem din perspectiva sistemului bancar este ca acest…

- ARB: Prin programul IMM Invest, bancile au primit intr-o saptamana cereri de credite pe care le-ar fi primit in decursul a 6 luni Bancile au primit in programul IMM Invest, intr-o saptamana, cereri pe care altfel le primeau de la IMM-uri in decursul a 6 luni, a afirmat, vineri, presedintele Consiliului…

- Un numar de 152.000 de clienti ai sistemului financiar-bancar au beneficiat pana in prezent de prevederile Ordonantei 37 privind amanarea ratelor iar totalul creditelor cu rate amanate pana la 9 luni este de aproximativ 3,3 miliarde de lei, a spus ministrul Finantelor, Florin Citu. "Scopul intalnirii…

- Ministrul Bogdan Gheorghiu a precizat ca a discutat cu premierul Ludovic Orban, care ar fi aratat deschidere spre aceasta propunere. Astfel, începând cu 1 iunie, spectacolelel și festivalurile organizate în aer liber cu mai puțin de 4000 de participanți ar putea fi reluate …

- Satele Etulia și Cișmichioi din raionul Vulcanești au intrat de astazi in regim de carantina. Pentru menținerea siguranței și securitații cetațenilor, la fața locului activeaza cinci posturi fixe.

- Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA, este speriata de ceea ce se poate intampla in tenis, din cauza COVID-19."In capul meu, cel mai rau scenariu ar fi cel in care restul sezonului ar fi anulat. Cred ca aceasta intrerupere va dura mai mult de luna iulie. Sper sa putem juca la US Open pentru ca situația…