- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit careia activitatea de judecata se suspenda in situatia instituirii starii de urgenta si poate continua doar in situatii exceptionale.Pentru…

- Liberalizarea pietei de gaze pare sa fie subiectul zilei, iar zona care ma preocupa cel mai mult este migratia clientilor, pentru ca aici firmele mari au cel putin tentatia si instrumentele prin care pot sa franeze migratia acestora, a declarat, miercuri, la Forumul Energiei Online, Bogdan Chiritoiu,…

- Premierul Ludovic Orban va sustine o conferinta de presa incepand cu ora 20.00, in care va anunta toate masurile de relaxare sociala care vor intra in vigoare pe data de 15 mai. Chiar daca Romania va iesi din starea de urgenta, revenirea la normalitatea se va face pas cu pas. Localitatile aflate in…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, duminica, la Romania TV, daca romanii au voie sa mearga, de sarbatoarea Pastelui, in alte localitati, la familii. Seful Executivului a afirmat ca recomandarea sa directa si foarte hotarata este ca toata lumea sa sarbatoreasca acasa. "Sarbatoriti in mijlocul familiilor,…

- Premierul Ludovic Orban susține ca in Romania se vor produce maști medicale, izolete sau biocide, iar in perioada urmatoare spitalele vor fi bine alimentate. Orban a explicat ca sunt probleme cu gasirea materialelor, de aceea se incearca producerea acestuia in Romania pentru a nu depinde doar de…

- Mulți romani se tem ca s-ar putea imbolnavi in drum spre supermarket sau farmacie. Fara maști și manuși, se simt vulnerabili, iar acestea nu se mai gasesc farmacii. Și tot mai mulți iși confecționeaza maști acasa. Specialiștii ne spun ca acestea nu ne feresc de coronavirus.

- Restaurantele, barurile și alte categorii de localuri ar putea fi inchise, odata cu instituirea starii de urgența. Premierul Ludovic Orban anunța ca o astfel de decizie este in analiza. „Restaurante, baruri și alte categorii de localuri. Sunt in analiza astfel de masuri. Noi am avut o gradualitate…