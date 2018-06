Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca, daca motiunea de cenzura impotriva Guvernului trece, el va fi propunerea liberalilor pentru functia de premier, afirmand ca partidul pe care il conduce este pregatit sa isi asume raspunderea guvernarii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers "nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea". "Orice parlamentar, indiferent in ce partid politic se gaseste,…

- PNL va depune pe 20 iunie motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. Șansele sa fie adoptata sunt minime, fiindca matematic Opoziția ar avea 165 de voturi, din totalul de 233 necesare, chiar daca sunt susținuți și de parlamentarii neafiliați inscriși in Pro Romania lui Victor Ponta.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Bistrita, ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, pe care o pregatesc liberalii, vor continua si saptamana...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, la Bistrita, ca negociaza zilnic cu parlamentari care sprijina Guvernul si care sunt nemultumiti de activitatea PSD, pentru a-i convinge sa sprijine motiunea de cenzura, care va fi definitivata saptamana viitoare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Bistrita, ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, pe care o pregatesc liberalii, vor continua si saptamana viitoare, insa nu poate garanta ca parlamentarii puterii cu care s-a luat legatura o vor vota scrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…

- "Voi face tot ce este legal, constitutional si omeneste pentru a scapa Romania de napasta care a lovit-o si care se cheama Dragnea. M-am tinut si ma voi tine de cuvant. (...) Batalia noastra cu aceasta coalitie toxica continua si se va da pe toate fronturile, cu siguranta cu o motiune de cenzura…