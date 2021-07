Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, are o prima reacție dupa circul de la alegerile de sambata, care inca sunt in curs de desfașurare. El condamna „incalcarile grosolane ale democrației interne” și ii ataca pe Alin Nica, Danuț Groza, Alina Gorghiu și Bogdan Ghelbere. Vorbește și despre anularea alegerilor,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a intervenit in scandalul alegerilor din PNL Timisoara, anuntand ca isi rezerva dreptul de-a le anula. El ii acuza pe liderii interimari ai PNL Timis, dar si pe senatoarea Alina Gorghiu ca au incalcat la modul grosolan democratia interna din PNL. In timp ce a inceput…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se implica in scandalul din filiala Timiș. Inainte de „reluarea” alegerilor pentru organizația Timișoara, liderul de la nivel național a trimis o „dispozitie” presedintelui interimar, Alin Nica, prin care solicita ca toti membrii PNL Timișoara excluși din convocatorul…

- Raul Ambruș s-a anunțat drept caștigator al alegerilor interne pentru filiala PNL Timișoara, deși contracandidatul sau și o parte din conducere nu au participat la ședința, Alin Nica declarand anulate alegerile de ieri. Liviu Cocean, liberalul care conduce acum Piețe SA, acuza ca tot „circul” a fost…

- Claudiu Buciu, președintele PNL Lugoj, a reacționat dupa alegerile cu scandal de la PNL Timișoara, lansand noi critici la adresa președintelui interimar al PNL Timiș, Alin Nica, și a secretarului general interimar al PNL Timiș, Danuț Groza, solicitand totodata conducerii centrale a PNL “sa…

- Alegerile in PNL Timisoara continua si se voteaza, chiar daca presedintele PNL Timis, Alin Nica, si secretarul general Danut Groza au decis ca ele sa fie anulate. Unda verde pentru continaurea lor a fost data chiar de presedintele PNL, Ludovic Orban. Dupa ce Alin Nica si Danut Groza au decis sa anuleze…

- Astazi, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”, are loc ședința in care membrii filialei PNL Timișoara iși vor alege noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere ale liberalilor locali s-au facut simțite inca de la intrarea in cladire. Astfel, punctele de acces erau blocate agenții de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timișoara, ca spera in voturile filialei timișene pentru un nou mandat in fruntea partidului. Ieri, Alin Nica declara ca inca nu a decis daca il va sprijini pe Florin Cițu sau pe Ludovic Orban, care se lupta pentru șefia PNL. „Filiala Timiș este…