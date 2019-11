Ludovic Orban anunta ca rectificarea bugetara va fi adoptata pana pe 30 noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila si-a reiterat, luni, convingerea ca motiunea de cenzura nu va fi adoptata si a mentionat ca rectificarea bugetara va fi adoptata prin hotarare de guvern, urmand sa asigure localitatilor necesarul de cheltuieli curente. "Nu va trece motiunea. (Ma bazez, n.r.)…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si-a reiterat, luni, convingerea ca motiunea de cenzura nu va fi adoptata si a mentionat ca rectificarea bugetara va fi adoptata prin hotarare de guvern, urmand sa asigure localitatilor necesarul de cheltuieli curente.

- ”Rectificarea bugetara adoptata ieri de Guvern reprezinta una dintre cele mai fidele imagini ale dezastrului economic in care PSD a scufundat Romania. In timp ce datoria externa a Romaniei crește vertiginos, pe fondul importurilor masive, veniturile bugetare sunt in cadere libera iar Guvernul alearga…

- Prima rectificare bugetara din 2019 Palatul Victoria. Foto: Arhiva Guvernul a facut luni prima rectificare bugetara din 2019, despre care ministrul finantelor a spus ca este una pozitiva si va asigura bani pentru pensii si salarii pâna la sfârsitul anului. Si primariile…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat luni ca Guvernul a adoptat prima rectificare bugetara pe acest an si a prezentat o parte din principalii indicatori: Rectificarea este pozitiva PIB a depasit in premiera pragul de 1.000 de miliarde lei Crestere economica de 5% in primul trimestru…

- Guvernul a adoptat rectificarea bugetara. Reprezentantii ALDE, prezenti la sedinta Guvernul a adoptat rectificarea bugetara, pe proiectul a ramas in varianta dezbatuta in Guvern in ședința de joi, chiar daca cei din ALDE au spus ca nu vor susține proiectul. Din cei 4 ministri ALDE au participat doar…

- Rectificarea bugetara pe care Guvernul o va adopta in sedinta de luni este una pozitiva si va asigura sumele necesare pentru plata salariilor, pensiilor si tuturor indemnizatiilor sociale, pentru buna functionare a tuturor institutiilor, cat si pentru continuarea investitiilor in domeniile prioritare,…

- Guvernul va adopta, luni, în sedinta, cele doua proiecte de ordonanta pentru rectificarea bugetului de stat si a asigurarilor sociale de stat pe 2019, la o saptamâna dupa ce au fost publicate de Ministerul Finantelor.