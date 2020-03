Ludovic Orban anunţă că pensiile cresc cu 40 la sută din septembrie. "Sunt banii prevăzuţi" Intrebat de jurnalistul Victor Ciutacu in cadrul emisiunii "Punctul culminant" despre majorarea pensiilor, Ludovic Orban a explicat ca exista resurse cuprinse la buget pentru a asigura cresterea pensiilor de la 1 septembrie. "In legea bugetul de stat si in legea asigurarilor sociale de stat au fost prevazuti banii pentru aplicarea acestor masuri. Exista bani. Cand alcatuiesti legea bugetului de stat, o intemeiezi pe legislatia in vigoare. Atata timp cat ai o lege in vigoare care prevede ca de la 1 septembrie se majoreaza pensiile cu 40 la suta, noi am alcatuit legea bugetului de stat,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

