Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a anuntat ca va cere sprijinul fiecarui parlamentar, inclusiv a celor din Partidul Social Democrat (PSD), pentru sustinerea unei motiuni de cenzura. ...

- "Haideti sa asteptam motiunea si rezultatul", le-a spus presedintele jurnalistilor. Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca nu are "nicio emotie" in ceea ce priveste motiunea de cenzura anuntata de PNL, avand incredere in colegii sai parlamentari. De asemenea, intrebata despre parlamentarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca Partidul National Liberal va incepe pregatirea pentru motiunea de cenzura si ca se va discuta cu orice parlamentar care este constient de pericolul in care se afla interesele Romaniei, din cauza guvernarii PSD.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat miercuri ca partidul a decis sa inceapa discutiile in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului “Am luat decizia in Biroul Executiv de a incepe toate tratativele, toate eforturile de lobby pentru a asigura maximum de sanse pentru…

- ”Opoziția are dreptul la o moțiune de cenzura pe sesiune, iar sesiunea parlamentara se incheie pe 30 iunie. Garantat vom depune moțiune de cenzura, dar o vom depune in momentul in care consideram ca avem șansele cele mai mari”, a declarat Ludovic Orban. Detalii concrete privind planul de lupta contra…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat vineri, la Constanta, ca partidul va depune motiunea de cenzura atunci cand vor fi indeplinite conditiile optime pentru a avea numarul suficienti de votanti, astfel incat sa fie adoptata de parlament. "Sa nu…

- Liberalii cer demisia din functie a premierului Viorica Dancila, a declarat, vineri, presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului este o decizie care trebuie bine cumpanita, dar nu se va rata ocazia sa se depuna in actuala sesiune parlamentara. "Suntem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care se va considera ca "Guvernul este in cea mai proasta situatie”, iar motiunea are sanse sa fie adoptata.„Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul…