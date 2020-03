Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul sedintei de guvern, masurile economice care vor fi luate pentru a limita impactul provocat de noul coronavirus.Este vorba despre:Masuri de a sustine financiar, de la buget, efortul de plata a somajului tehnicMasuri pentru asigurarea capitalului de lucru,…

- Premierul Ludovic Orban avorbit, inaintea ședinței de Guvern, despre masurile luate in economie, in perioada epidemiei de coronavirus."Adoptam un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim cu mare atenție evoluția economiilor de la nivel european…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca, în ședința de mâine (n.n.miercuri), Guvernul va adopta un prim set de masuri pentru susținerea companiilor și salariaților din sectoarele afectate de COVID-19. Orban a discutat marți cu sindicatele și patronatele masurile necesare pentru pastrarea locurilor…

- Toate informațiile arata ca Ludovic Orban, innebunit de perspectiva de a pierde guvernul și partidul daca Florin Cițu devine premier, l-a presat pe acesta sa renunțe la mandatul de premier desemnat cu jumatate de ora inainte de votul final. Nu e clar la acest moment care e implicarea președintelui…

- Președintele Klaus Iohannis susține joi, la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, declarații de presa, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului este așteptat sa iși exprime poziția dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat asumarea raspunderii a alegerii primarilor in doua tururi…

- Social-democrații amenința Guvernul cu o moțiune de cenzura daca Ludovic Orban iși asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. In plus, PSD vrea noi discuții cu partidele mai mici din Parlament și spera sa creioneze o alta majoritate.